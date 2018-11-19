سيف بن زايد يفتتح ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات"

الشارقة 24 – وام:





تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الدورة الأولى من ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي"، الذي تستضيفه دولة الإمارات ويستمر يومين، تقديراً لدورها الريادي وسمعتها المرموقة في تعزيز الحوار، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش السلمي بين شعوب العالم.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في كلمته الافتتاحية، أن الإمارات عززت شراكاتها مع الشخصيات والهيئات الدينية والثقافية حول العالم، بهدف تعزيز الروح الإيجابية وبث روح التآخي والعمل الصالح في سبيل الإنسانية فقط، ولا شيء سوى الإنسانية، وفق منهج الحق والعدل والتسامح.

وكان المؤتمر قد بدأ فعالياته بكلمة لفاطمة الكعبي أصغر مخترعة في دولة الإمارات، بعمر 17 عاماً، بوصفها ممثلة لصوت الطفولة والأطفال.