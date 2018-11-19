محمد بن زايد يأمر بإطلاق منافسات "جائزة زايد لسباقات الهجن" 4 ديسمبر

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق منافسات "جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن"، خلال الفترة من الرابع إلى العاشر من شهر ديسمبر المقبل، بميدان الوثبة.

وتعد "جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن"، التي تقام تزامناً مع عام زايد، أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحمل اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، " طيب الله ثراه".

ويأتي إطلاق الجائزة، في إطار حرص قيادة الدولة الحكيمة، على استمرار دعم أحد أهم المهرجانات الخاصة برياضة الأصايل والاهتمام بها، مواصلة لنهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".