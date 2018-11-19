وكيل "الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أرمينيا

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإثنين، في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد مهير مكردوميان، سفير جمهورية أرمينيا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية، لسفير أرمينيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية أرمينيا الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".