محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

الشارقة 24 – وام:

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بقصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، اليوم الإثنين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعينين لدى الدولة.