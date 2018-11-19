"الهلال" يعزز برامج الأمن الغذائي للشعب اليمني

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدفعة الثانية من الدقيق وزيت الطعام لدعم المخابز في ساحل حضرموت وتوفير الخبز للأسر بالسعر المدعوم، وذلك في إطار جهود "الهيئة" المستمرة للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين وتعزيز قدراتهم لمواجهة الظروف الإنسانية الراهنة وتعزيز برامج الأمن الغذائي في المناطق اليمنية.

وفي هذا الإطار .. وصلت إلى ميناء المكلا الشحنة الثانية من الدقيق وزيت الطعام المقدمة من الهلال الأحمر لدعم 20 مخبزاً في ساحل حضرموت والتي تأتي استكمالاً للدفعة الأولى التي تم تسليمها للمخابز مطلع الشهر الحالي.

وتأتي هذه المبادرة الهامة في إطار المسؤولية الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني والاهتمام بالظروف الإنسانية الراهنة واستمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن.

وثمن المسؤولون في محافظة حضرموت هذه المبادرة الإنسانية التي تسهم بشكل كبير في التخفيف من وطأة معاناة الأسر اليمنية الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الشعب اليمني.

يذكر أن دعم هيئة الهلال الأحمر للمخابز في محافظة حضرموت ينسجم مع توجهات دولة الإمارات التي تواكب عمليات التحرير والإغاثة بشكل متزامن وبأسلوب يضمن توفير المواد والمستلزمات المعيشية اليومية إلى الأسر الأشد احتياجاً وتعزيز برامج الأمن الغذائي من خلال تأمين عاجل وفوري لاحتياجات أهالي المناطق المحررة ومدهم بالمزيد من المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع الخدمية بما يدعم استقرار سكانها.