سيف بن زايد يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة للإنتربول

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في دبي، عدداً من رؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول التي انطلقت الأحد في دبي.

والتقى سموه على حدة، ايموتيس ميسيوناس وزير الداخلية الليتواني، وارسين افاكوف وزير الداخلية الأوكراني، وا.تيتو كارنافيان رئيس شرطة إندونيسيا، ومايك بوش المفوض العام لشرطة نيوزلندا، واندرو كولفن القائد العام للشرطة الفيدرالية الأسترالية، والنائب الأول لوزير الداخلية لجمهورية أوزبكستان اللواء نازار محمدوف دافرون، ونوبور ناكتاني رئيس الوفد الياباني.

وبحث سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في اللقاءات العديد من المواضيع المتعلقة بعمل المنظمة الدولية وسبل دعمها ودورها في تعزيز العلاقات الشرطية على مستوى العالم.