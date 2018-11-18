رئيس وزراء باكستان يزور "واحة الكرامة"

الشارقة 24 – وام:

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، في واحة الكرامة، الأحد، دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة.

واستعرض رئيس الوزراء الباكستاني مراسم حرس الشرف، ثم قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال الجولة التي قام بها ضيف الدولة استمع رئيس وزراء باكستان إلى شرح واف من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم.

رافق الضيف خلال الزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

واختتم الضيف جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.