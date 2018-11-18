رياح نشطة واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عمان

الشارقة 24 – وام:

حذر المركز الوطني للأرصاد، مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان، من اضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الغربية والتي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

وتوقع المركز في بيان له الأحد، أن يكون الخليج العربي وبحر عمان شديدي الاضطراب خاصة ليلاً، وارتفاع الموج في الخليج من 6 إلى 8 ويصل إلى 9 أقدام، وفي بحر عمان تصل سرعة الرياح إلى 40كم/ ساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 ويصل إلى 7 أقدام، وذلك حتى الساعة 1 ظهر الإثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يضعف المنخفض المداري بجنوب شرق بحر العرب بعد غد الثلاثاء، ليتحول الى منخفض جوي، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة.

وأوضح المركز، في بيانه الثاني حول الحالة المدارية في بحر العرب، أن المنخفض المداري يتمركز حالياً في جنوب شرق بحر العرب، عند خط عرض 10.4 درجة شمالاً وخط طول 69.4 درجة شرقاً، ويتحرك باتجاه الغرب بسرعة 14 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 55 إلى 65 كم/س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.