وزير العدل يحضر ملتقى رؤساء المحاكم الاتحادية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، على أن هناك إنجازات متميزة حققتها المحاكم الاتحادية بالدولة، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة والارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية، مما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي، ويواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات، وبشكل يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسعادة مواطنيها.

جاء ذلك خلال حضور معاليه جانباً من جلسات ملتقى رؤساء المحاكم الاتحادية في الدولة، والذي نظمته دائرة التفتيش القضائي بالوزارة، بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية والمستقبل، لمدة يومين بمقر وزارة العدل في أبوظبي، وسلم شهادات الآيزو للجودة والتميز لأربعة من دور القضاء الاتحادية، وهي الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

ورحب معالي سلطان سعيد البادي، خلال لقائه مع رؤساء المحاكم الاتحادية، بكوكبة متميزة من حماة العدالة والقانون في الدولة، مؤكداً أهمية تقديم أسرع الخدمات العدلية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع في إطار تطوير منظومة القضاء وتميزها.