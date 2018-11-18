ولي عهد عجمان يترأس جلسة المجلس التنفيذي

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في الإمارة، نحو التركيز على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمجتمع، والحرص على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، والعمل في إطار توجه موحد يقود المنظومة الحكومية بكفاءة وفعالية، وفق منهجيات علمية متطورة نستطيع من خلالها تجاوز التوقعات والطموحات، مع حلول عام 2021.

وأكد سموه خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي لشهر نوفمبر الجاري، العمل في المرحلة القادمة على إشراك المعنيين من المجتمع والقطاع الخاص، في مراجعة وتقييم الخدمات الحكومية، وإعادة هندسة أهم الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى كفاءة وفاعلية العمليات الحكومية، وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، والمشاركة وتوقع من جميع المعنيين من الجهات الحكومية، بذل المزيد من الجهد لتصميم خدمات تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، والتي تسعى إلى تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021 وخدمة المواطنين والمقيمين فيها.

واستعرض المجلس قرار مجلس الوزراء بشأن تملك المستثمر الأجنبي بنسبة 100%، ودور الحكومات المحلية في تطبيقه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث يعد القرار محط اهتمام الحكومات المحلية والاتحادية في الفترة الحالية، لما سيوفره من فرص اقتصادية ستعزز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية.