مع ورش عمل

الشيخة فاطمة تؤكد أهمية إقامة حملات للوقاية من "التنمر بالمدارس"

  • الأحد 18, نوفمبر 2018 في 6:58 م
شددت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على أهمية إقامة ورش عمل وحملات للوقاية من ظاهرة التنمر في مدارس الدولة.
الشارقة 24 – وام:
 
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أهمية الاستمرار في إقامة ورش عمل وحملات متعددة من أجل مكافحة ظاهرة التنمر، والوقاية منها في مدارس الدولة.
 
واعتبرت سموها، في تصريح لها بمناسبة بدء وزارة التربية والتعليم، حملة جديدة للوقاية من التنمر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وجهات أخرى في الدولة هذا الأسبوع، أن المجلس نجح في الحد من هذه الظاهرة، من خلال برنامج نفذه في العامين الماضيين على نحو 64 مدرسة في الدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة اليونيسيف وعدد من الشركاء.
 
وأضافت سموها أن القيادة الرشيدة في الدولة، تولي المسيرة التعليمية في البلاد، كل اهتمام، وهي تسير على خطى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي لم يأل جهداً في دعم العلم والمتعلمين.