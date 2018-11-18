الشيخة فاطمة تؤكد أهمية إقامة حملات للوقاية من "التنمر بالمدارس"

الشارقة 24 – وام:

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أهمية الاستمرار في إقامة ورش عمل وحملات متعددة من أجل مكافحة ظاهرة التنمر، والوقاية منها في مدارس الدولة.

واعتبرت سموها، في تصريح لها بمناسبة بدء وزارة التربية والتعليم، حملة جديدة للوقاية من التنمر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وجهات أخرى في الدولة هذا الأسبوع، أن المجلس نجح في الحد من هذه الظاهرة، من خلال برنامج نفذه في العامين الماضيين على نحو 64 مدرسة في الدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة اليونيسيف وعدد من الشركاء.

وأضافت سموها أن القيادة الرشيدة في الدولة، تولي المسيرة التعليمية في البلاد، كل اهتمام، وهي تسير على خطى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي لم يأل جهداً في دعم العلم والمتعلمين.