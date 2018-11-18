نهيان بن مبارك يتفقد أنشطة وبرامج "تعابير التسامح"

الشارقة 24 – وام:

تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، السبت، أنشطة وبرامج "تعابير التسامح"، التي نظمتها وزارة التسامح بالتعاون مع المعهد الدولي للتسامح، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والخاصة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح الذي يقام تحت شعار "على نهج زايد".

ونظم أكثر من 30 فناناً تشكيلياً محلياً وعالمياً في مجال الرسم الزيتي والرسم الكاريكاتيري، والرسم التجريدي لوحة فنية تتداخل فيها معاني التسامح بمعالم الإمارات، كرمز لأن الإمارات هي وطن التسامح، وسط إقبال كبير من كافة الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات.

كما ضمت أنشطة "تعابير التسامح" مشاركة عدد من الموسيقيين من عازفي الشارع العالميين، من إنجلترا والهند والإمارات، والذين قدموا أعمالاً موسيقية جذبت الكثيرين للاستمتاع بها.

وأكد معالي الشيخ نهيان مبارك، عقب جولته على جسر التسامح، أن امتداد أنشطة "المهرجان الوطني للتسامح" إلى دبي، وكافة مناطق الدولة، ومشاركة هذا الكم من الجاليات في الأنشطة، يعد دليلاً واضحاً على أن قيم ومعاني التسامح أصبحت راسخة في وجدان كل من يسكن على أرض الإمارات الطيبة، وأن كل من حضر إلى جسر التسامح لديه إيمان بهذه القيم النبيلة.