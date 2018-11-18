مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد" الخميس 29 نوفمبر

الشارقة 24 – وام:

أصدر مجلس الوزراء، قراراً بتقديم مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد"، في الدولة إلى الخميس 29 من شهر نوفمبر الجاري، عوضاً عن الجمعة 30 نوفمبر، الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع للوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة.

وتتضمن مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد"، تنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحاً، والوقوف دقيقة دعاء صامت في الساعة 11:30 تتبعها مراسم رفع علم الدولة، مصحوباً بالسلام الوطني، في كل المؤسسات والدوائر الحكومية، على مستوى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد أصدر أمراً بأن يكون الـ 30 من شهر نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد، تخليداً لذكرى الشهداء، ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن، وأبنائه الأبرار، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية.