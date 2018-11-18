محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز علاقات البلدين

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، الأحد، سبل تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية، التي عقدت الأحد في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ورحب سموه في بداية الجلسة، برئيس الوزراء الباكستاني، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون وفرصه الواعدة المختلفة، ومقوماته المتعددة وسبل دعمها وتطويرها خاصة في القطاعات والجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والدفع بها إلى آفاق مستقبلية أوسع من التعاون والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار.

كما استعرضا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.