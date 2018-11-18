سيف بن زايد يفتتح أعمال الدورة الــ 87 للجمعية العامة للإنتربول

الشارقة 24 – وام:

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعمال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول، التي انطلقت الأحد في مدينة جميرا في دبي وتستمر يومين.

وحضر الجلسة الافتتاحية، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، إلى جانب القيادات الشرطية والأمنية في الدولة.

كما حضرها كيم يونغ يانغ النائب الأول لرئيس منظمة الإنتربول، ويورغان ستوك الأمين العام لمنظمة الإنتربول، وإلياس المر رئيس مجلس إدارة المنظمة، ووزراء داخلية وقيادات أمنية وشرطية وخبراء عالميون، من أكثر من 195 دولة هي أعضاء المنظمة بما فيها دولة الإمارات.

وقد رحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بضيوف الدولة المشاركين في أعمال الجمعية العامة للإنتربول، وتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رعايته وتشريفه للمؤتمر، ما يؤكد اهتمام دولة الإمارات قيادة وحكومة ودعمها لمنظمة الإنتربول، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق المنظمة لأهدافها وأداء رسالتها على أكمل وجه، من أجل الحد من الجريمة والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، واجتثاث جذوره أينما كان، وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لجميع المجتمعات والشعوب في أنحاء المعمورة.