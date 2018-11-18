محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لرئيس الوزراء الباكستاني، لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لباكستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية وترحيباً بضيف البلاد.

وصافح عمران خان كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين، الذين رحبوا بزيارته للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء الباكستاني.