الأرصاد تتنبأ بانخفاض الحرارة وسقوط الأمطار الأحد

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ويحتمل سقوط أمطار نهاراً خاصة شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحياناً خاصة على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وحركة الرياح شمالية غربية/30-40 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر أحياناً.

وأوضح المركز، أن الخليج العربي سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:10، والمد الثاني عند الساعة 47:20، والجزر الأول عند الساعة 15:37، والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

ولفت إلى أن بحر عمان، سيكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:58، الثاني عند الساعة 06:37، والجزر الأول عند الساعة 12:56، والجزر الثاني عند 00:17 .