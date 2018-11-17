"التربية" تطلق أسبوع الوقاية من التنمر الأحد

الشارقة 24:

تطلق وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبمشاركة أكثر من 25 جهة محلية واتحادية، حملة الأسبوع الوطني الثاني للوقاية من التنمر، اعتباراً من يوم الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وذلك لتزويد الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بالمهارات اللازمة لمواجهة التنمر.

تأتي الحملة، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

وعلى مدار الأسبوع، تقوم مجموعة من المعلمين والمرشدين المدربين، بزيارة المدارس الحكومية والخاصة، لتقديم عدد من الورش والمحاضرات والندوات، حول الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع التنمر، فيما يتم إطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسينما والتلفزيون، لإرشاد الطلبة وأولياء أمورهم بالاستراتيجيات، التي يجب اتباعها في هذا الصدد، على أن يركز جزء كبير منها على التوعية، بأساليب مساعدة الطلبة للتوقف عنه .

ودعت وزارة التربية والتعليم، أفراد المجتمع إلى التنبه إلى علامات تعرض الطفل للتنمر، وكيفية التدخل لكسر دائرة التنمر، وتقديم الدعم والرعاية للضحية، لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من التنمر، موضحة أن الوزارة تقدم مع شركائها، خلال الحملة، عرضاً حول أساليب التدخل الفاعلة، التي ثبت نجاحها في الوقاية من التنمر ومواجهته.

وتتضمن الحملة، إنتاج أربعة أفلام قصيرة متحركة، سيتم عرضها في أنحاء الإمارات، كل فيلم عبارة عن دقيقة واحدة، يسلط الضوء على مشاهد متعددة للتنمر، وطرق مواجهة أولياء الأمور لها، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة في المدارس الحكومية والخاصة، للتأكيد على أهمية التعاطف وحسن الأخلاق .

وللتأكد من وصول رسالة الحملة إلى الجمهور، سيتم إقامة حدث خاص ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، في القرية العالمية يوم 22 نوفمبر الجاري، بين الساعة 6 و7 مساء، يشاهد فيه الأطفال وأولياء أمورهم الأفلام القصيرة، إلى جانب لقاء شخصيات الأسبوع، والتفاعل معها ضمن برنامج الفعالية.

وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن الأنشطة التي تضمها فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، تستهدف تسليط الضوء على قيمنا المشتركة والجهود، التي تقوم بها الوزارة للتخلص من التنمر، عبر تزويد الطلبة وأولياء أمورهم بالأدوات اللازمة للوقاية منه وتحديد علاماتها، وكيفية مواجهتها، لتكون مدارسنا بيئة آمنة لكل الطلبة تزدهر فيها جوانبهم العاطفية والإنسانية وتحصيلهم العلمي.

وبالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يقام الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ووزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومجلس الشارقة للتعليم، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومجلس الإمارات للشباب، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة صحة أبوظبي، وشرطة عجمان، وجامعة الشارقة، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة تنمية المجتمع في دبي.