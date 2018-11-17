ملتقى العطاء العربي يطلق مبادرات تحت شعار "على خطى زايد"

الشارقة 24 – وام:

أطلق ملتقى العطاء العربي الخامس، حزمة من المبادرات المبتكرة، لتمكين الشباب في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني، تحت شعار "على خطى زايد".

تهدف حزمة المبادرات الشبابية، التي أطلقها الملتقى في ختام اجتماعاته بالرياض، إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، والعطاء الإنساني، في نفوس فئة الشباب من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار جملة من البرامج الإنسانية التي سيتم تنفيذها، محلياً وعالمياً، والهادفة إلى استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم، في مجال العمل الإنساني، كسفراء للعطاء والإنسانية، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2018 عام زايد، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي والإنساني الشبابي.

وجاء الملتقى وحزمة المبادرات، التي تم إطلاقها، ترجمة لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن أهمية استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في خدمة المجتمعات.

وتتضمن حزمة المبادرات الشبابية، عشر مبادرات، تشمل برنامجاً لصناعة القادة الشباب الخليجي في العمل التطوعي والعطاء الإنساني والمبادرة، وتأسيس فريق شباب العطاء العربي، وإنشاء مجلس العطاء العربي، وتنظيم الدوري لمنتدى العطاء العربي، محلياً وعربياً، وهو ملتقى دوري في مختلف الدول، يجمع الشباب العرب لطرح أفكارهم وتبادل الخبرات، إلى جانب تأسيس منصة العطاء العربي، فضلاً عن مبادرة رواد شباب العطاء العربي لصناعة جيل من الشباب قادر على إدارة العمل الإنساني، ومبادرة سفراء العطاء العربي، وجائزة العطاء العربي الشبابي، وتأسيس مركز العطاء العربي الشبابي المتحرك، ومبادرة إطلاق شركاء في العطاء.

وشهد الملتقى إعلان الرياض، عاصمة للعطاء العربي 2018-2019، تقديراً لجهود المملكة العربية السعودية، في مجال العمل الخيري والعطاء الإنساني.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، قد كرم خلال افتتاحه الملتقى، يوم الخميس، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بجائزة رواد العطاء العربي، تثميناً لمبادراتها في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني، بحضور عدد من الأمراء والأميرات، وسعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وعدد من السفراء ورواد العطاء.

وأكدت سعادة نورة السويدي، التي تسلمت الجائزة نيابة عن سموها، أن ملتقى العطاء العربي الخامس، شكل منصة لتبادل الخبرات وطرح المبادرات الخلاقة، والهادفة إلى استقطاب وتمكين الشباب في العمل الإنساني.

من جانبه، أكد سعادة سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري، أن ملتقى العطاء العربي، تضمن جلسات علمية، بحثت ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، وتطرقت إلى أهمية المسؤولية المجتمعية، باعتبارها من أهم أدوات تطوير ونجاح المؤسسات، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والموظفين، على حد سواء .