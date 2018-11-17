"الياه سات" تطلق قمراً صناعياً بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت "الياه للاتصالات الفضائية" "الياه سات" الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، والمملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار"، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة "نورثروب غرومان"، يوم السبت، نجاح إطلاق القمر الصناعي المكعب "ماي سات-1"، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الشحن الفضائية Cygnus وذلك من منشأة والبس للطيران، في ولاية فرجينيا الأميركية، بحضور مجموعة من طلبة الجامعة، الذين شاركوا في تطوير القمر الصناعي المصغر "ماي سات-1".

وتم تطوير القمر الصناعي "ماي سات-1"، من قبل طلاب الجامعة بـ "مختبر الياه سات للفضاء"، ليتم استخدامه لأغراض تعليمية، بمجرد وصوله إلى موقعه المداري، مطلع 2019.

وجرى تزويد هذا القمر الصناعي المصغر بحمولتين، هما كاميرا لتصوير دولة الإمارات من الفضاء، في تطبيق عملي لمهام أقمار الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون مبتكرة، تم تطويرها في جامعة خليفة، وإرسالها للفضاء لاختبار أدائها في بيئة الفضاء.

وأوضح الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للجامعة، أن الإطلاق الناجح لـ"ماي سات-1"، الذي قام بتطويره وبنائه، طلاب الماجستير ممن يدرسون أنظمة وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة، يدل على التميز الأكاديمي والعلمي، الذي تحظى به الجامعة، وقدرتها على إعداد وتطوير طلبة مواطنين كمهندسين وعلماء فضاء مستقبليين.

وأشار إلى أنه من خلال برنامج القمر الصناعي الصغير وبرنامج الماجستير، تفخر جامعة خليفة بلعب دور محوري في تحقيق طموحات الدولة في مجال الفضاء بشكل عام.

من جانبها، أعلنت منى المهيري الرئيس التنفيذي للأصول البشرية لدى "الياه سات"، أن إطلاق "ماي سات-1" إلى الفضاء، يعد إنجازاً بارزاً لطلاب جامعة خليفة، ودليلاً على تنامي المواهب الإماراتية، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يأتي إطلاق "ماي سات-1"، إلى محطة الفضاء الدولية بعد إجراء اختبارات عديدة، لقياس مدى ملاءمة نموذجه الهندسي، لأجواء الفضاء الخارجي، إضافة إلى توافق نموذجه النهائي المخصص للإطلاق مع جهاز الإطلاق الخارجي "نانو راكس" الموجود في مركبة Cygnus.

يعتبر "ماي سات-1"، أول قمر صناعي مصغر يتم تطويره، ضمن "مختبر الياه سات للفضاء"، الذي تم افتتاحه عام 2017، بالتعاون مع "الياه سات"، وشركة "نورثروب غرومان"، في إطار مواكبة طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء.