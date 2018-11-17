الهلال ينظم العرس الجماعي التاسع في اليمن

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم السبت، العرس الجماعي التاسع بالمحافظات اليمنية المحررة، والذي أقيم بمديرية المخا، وهو الثاني في الساحل الغربي لليمن، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستفيد منها 2400 شاب وفتاة، في 8 محافظات يمنية.

تأتي هذه المبادرة النوعية، ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية، من الدعم والمساندة في جميع المجالات، خلال "عام زايد".

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة، أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتنظيم الأعراس الجماعية في اليمن، برعاية سموه، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف سعادة الفلاحي، أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة، بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، على الساحة اليمنية، وظروف الشباب اليمني، الذي يواجه تحديات كبيرة، من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته، في الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي.

بدوره، أعلن سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، أن العرس التاسع شهد مشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء اليمن، وحضره وفد من الهيئة الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين في مديرية المخا، علاوة على أسر العرسان وأقاربهم .

من جانبه، أعرب سلطان عبد الله محمود مدير عام مديرية المخا، عن تقديره لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلسة الأعراس الجماعية، مؤكداً أن المبادرة الكريمة من سموه، تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب، وتعزز مجالات الشراكة المجتمعية.

وعبر العرسان، عن سعادتهم، بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة، التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، ورسم البسمة على وجوههم، عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة.