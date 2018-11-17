تعاون فضائي بين الإمارات والبحرين

الشارقة 24 – وام:

وقعت وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران، الذي اختتم أعماله، الجمعة.

وقع إعلان المبادئ معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، الوزير المعني بالرقابة والإشراف على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين.

بحضور سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وعدد من المسؤولين والمهندسين لدى الجانبين.

ويتعاون الطرفان بموجب إعلان المبادئ، على تدريب فريق البحرين للفضاء على تقنيات الأقمار الصناعية، وخطوات تصميمها وبنائها، وإجراء الاختبارات عليها، ومن ثم إطلاقها وتشغيلها والتحكم بها، إلى جانب التعاون على بناء قمر صناعي مصغر للاستفادة منه في عدد من التطبيقات التي تخدم البحث العلمي، وتنفيذ عدد من الدراسات المتعلقة بالبيئة.

ولفت معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، إلى أن توقيع الإعلان يأتي في سياق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، في مجال العلوم المتقدمة، حيث سنعمل من خلاله على تطوير قدراتنا المشتركة في القطاع الفضائي.

وأضاف معاليه أن العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تمتد لعدد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها القطاع الفضائي الواعد، الذي يُعتبر من بين أكبر الأمثلة على الرغبة المشتركة لترسيخ العلاقات التشاركية والتعاونية بين البلدين.

وأشار معاليه إلى أن القطاع الفضائي الوطني في دولة الإمارات وصل إلى مكانة متقدمة من التطور تسمح بنقل الخبرات إلى الأشقاء في المنطقة، وهو الذي برهن عليه خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال النجاحات التي حققتها مجموعة من البرامج والمبادرات الفضائية الطموحة، التي أطلقتها دولة الإمارات، مؤخراً، وتتنوع بين برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ إلى القدرات التصنيعية للأقمار الصناعية والمتطورة، ومدينة المريخ العلمية، فضلاً عن التكنولوجيا الفريدة في قمر "خليفة سات"، الذي جرى إطلاقه الشهر الماضي بعد تصنيعه من قبل مهندسين إماراتيين بامتياز.

من جانبه، أعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد عن سعادته بتوقيع إعلان المبادئ بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الامارات للفضاء وجامعة خليفة.

وتوجه بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وللإدارة التنفيذية لوكالة الإمارات للفضاء، على جهودهم وتعاونهم البناء، الذي أثمر عن توقيع هذا الإعلان.