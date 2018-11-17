"الأرصاد": لا يوجد أي تأثير على الدولة من المنخفض المداري في بحر العرب

الشارقة 24 – وام:

أكد المركز الوطني للأرصاد، أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة من المنخفض المداري، الذي تكون في خليج البنغال، وتحرك صباح السبت، من جنوب الهند إلى جنوب شرق بحر العرب، وموقعه عند خط عرض 9.8 درجة شمالاً، وخط طول 73.7 درجة شرقاً، وحركته باتجاه الغرب بسرعة 18 كم/س.

وأوضح المركز، في تقرير له، السبت، حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب، أن سرعة الرياح حول مركز المنخفض تتراوح من 55 إلى 65 كم/س، تصاحبه سحب ركامية ممطرة، متوقعاً أن يتحرك المنخفض المداري باتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.