أمل القبيسي تبحث التعاون مع نائب رئيس مجلس الشيوخ بكازاخستان

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع بكناس بكنا زاروف نائب رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للتسامح التي عقدت في دبي.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تعزيز التعاون البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات الدولية، وتفعيل التنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات، ترتبط بعلاقات شراكة استراتيجية متميزة مع كازاخستان، وهي تحظى بكل الدعم والرعاية من قبل قيادتي البلدين، الأمر الذي يتجسد بالقيام بالزيارات الكثيرة المتبادلة والمشاريع المشتركة .