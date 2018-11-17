عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية ألبانيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دتميير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وألبانيا، والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير خارجية ألبانيا، على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.