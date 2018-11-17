ورش عمل تستعرض تجربة الإعلام الإماراتي في مواجهة التطرف

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم أن وسائل الإعلام الإماراتية تعمل بخطة منهجية واضحة في إطار جهود التصدي لخطر الإرهاب الذي أصبح يمثل التحدي الرئيسي لجميع دول العالم.

جاء ذلك خلال ورش عمل نظمتها سفارة الدولة بالخرطوم على مدى ثلاثة أيام حول تجربة الإعلام الإماراتي في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم الوسطية والاعتدال قدمها إلى جانب سفير الدولة لدى السودان، محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين، بمشاركة نخبة من الصحافيين السودانيين، وبحضور رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين.

وخلال ورشة العمل الأولى التي حضرها قادة الإعلام السوداني من رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة، وصف سعادة السفير الجنيبي تجربة الإمارات في مجال الإعلام بأنها عميقة، فيما أكد محمد الحمادي أن للإعلام مسؤولية كبيرة خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة العربية، مشيراً إلى أن عمل جنسيات مختلفة في الصحافة الإماراتية يعتبر ظاهرة صحية تعطي إعلامنا التنوع المطلوب ويؤكد على قدرة المواطن الإماراتي على التجانس والتعايش بشكل واضح.

وضمن فعاليات ورشة العمل الثانية زار محمد الحمادي عدداً من وسائل الإعلام السودانية ومجلس الصحافة والمطبوعات ومجموعة من الصحف السودانية، كما التقى بحضور سعادة السفير الجنيبي العديد من المسؤولين السودانيين في مقدمتهم إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السوداني وبشارة جمعة أرور وزير الإعلام السوداني ومأمون حسن إبراهيم وزير الدولة بوزارة الإعلام، حيث جرى تبادل الأحاديث حول العلاقات بين البلدين والدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام للتقريب بين الشعوب بالإضافة إلى دور الإعلام في القضايا التي داهمت المنطقة مثل الإرهاب والتطرف.

وأكد سعادة السفير الجنيبي - في ختام أعمال الورش في يومها الثالث - أن هذه الورش تهدف إلى عكس التجربة الإماراتية في مجال الإعلام ودوره في مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية.