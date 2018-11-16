مريم المهيري تبحث سبل التعاون مع مسؤولين رومانيين

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، دانوتز اندروشكا وزير الاقتصاد الروماني في مقر الوزارة بالعاصمة بوخارست، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قامت بها معاليها إلى رومانيا.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وسعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ورومانيا وسبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالنسبة للشركات الإماراتية التي ترغب بالاستثمار في رومانيا.

واستقبلت فيوريك دانتشيلا رئيسة وزراء رومانيا معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وذلك في مقر الحكومة في العاصمة بوخارست، بحضور سعادة الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي وسعادة المهندس سيف محمد الشرع.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وإمكانيات تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين بجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وأكدت معالي مريم المهيري أهمية العلاقات بين دولة الإمارات ورومانيا وسبل تعزيزها وتطويرها وبدورها رحبت فيوريكا دانتشيلا بمعالي مريم المهيري والوفد المرافق، مشيرة إلى أن زيارة معاليها إلى رومانيا ستطور العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما التقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، غابرييلا ميهايلا فويتشيلا وزيرة الدولة في وزارة بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية مستوى علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية.

والتقت معالي مريم المهيري، بيتري دايا وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني، وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنمية وتكثيف التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة بجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى البلدين خاصة في المجال الزراعي.