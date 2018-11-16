نهيان بن مبارك يشهد ختام فعاليات المهرجان الوطني للتسامح

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء الجمعة، ختام الفعاليات المخصصة بحديقة أم الإمارات ضمن المهرجان الوطني للتسامح، والذي نظمته الوزارة تحت شعار "على نهج زايد"، بالتعاون مع أكثر من 120 جهة اتحادية ومحلية وخاصة.

كما اختتمت الفعاليات التي نظمتها الأمانات العامة للمجالس التنفيذية بكافة إمارات الدولة، والتي حرصت على المشاركة بالمهرجان بتنظيم فعاليات لموظفي الدوائر المحلية وللجمهور.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال جولته في أنشطة المهرجان بحديقة أم الإمارات، المعرض الدائم "زايد رمز التسامح"، إضافة لأجنحة الجهات المشاركة والمرسم الحر وورش الأطفال ومرسم تعابير التسامح والبرامج الترفيهية للأطفال والأنشطة التفاعلية والورش الإبداعية وفقرات المسرح والتعايش، والموسيقى لغة عالمية للتسامح، كما شهد جزءاً من العرض الذي تم تقديمه على المسرح الكبير بالحديقة وسط إقبال كبير من مختلف فئات المجتمع والأسر والجاليات المقيمة.

وأعرب معاليه عن سعادته بمستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بنعمة الأمن والسلام والمحبة في الإمارات، مضيفاً "هذا ما لمسناه من خلال الإقبال الكبير على أنشطة المهرجان ومستوى التفاعل معه من كافة الجهات والجاليات والأسر والمؤسسات الاتحادية والخاصة".