هزاع بن زايد يحضر حفل زفاف حمدان عِوض الكتبي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة الخبيصي بالعين، بمناسبة زفاف حمدان عوض طريف الكتبي، على كريمة المرحوم بطي مبارك بالهواش الخييلي.

كما حضر الحفل، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

تضمن الحفل، الذي حضره جمع من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين وأقارب العريس، لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

وتقدم الحضور بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على مشاركته أفراحهم، لما لذلك من إسهام كبير في توطيد الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية في دولة الإمارات.