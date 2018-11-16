الإمارات ضمن الفريق القضائي الاستشاري للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الشارقة 24 – وام:

اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب القضائي، ليكون عضواً في الفريق القضائي الاستشاري للمنظمة لمدة عامين.

وسيكون الكمالي ضمن 15 خبيراً من خبراء الملكية الفكرية على مستوى العالم لتقديم المشورة، وعقد المنتديات والمؤتمرات والبرامج والدورات التدريبية في حقوق الملكية الفكرية، التي تقوم بها المنظمة، ورفع كفاءة النظام القضائي في العالم.

ويضم الفريق الاستشاري القضائي إلى جانب سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي كلاً من القاضية او كايوان نائبة رئيس محكمة الشعب العليا، كبير قضاة في جمهورية الصين، والقاضي لويس تي سي هارمس نائب رئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا سابقاً، بلومفونتين - جنوب أفريقيا، وسعادة كولين بيرس القاضي بالمحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لندن - المملكة المتحدة.

كما يضم الفريق القاضي ميساو شيميزو رئيس القضاة سابقاً، المحكمة العليا للملكية الفكرية، طوكيو، اليابان، وسعادة ماريا روينا موديستو- سان بيدرو رئيس المحكمة الإقليمية، مانيلا، الفلبين، والقاضي مانموهان سينغ رئيس مجلس استئناف الملكية الفكرية، نيودلهي، الهند، والقاضية ماري فرانسواز قاضية سابقة بمحكمة النقض، فرنسا، والقاضية أنابيل بينيت قاضية سابقة بمحكمة أستراليا الفيدرالية، سيدني، أستراليا، وإدغاردو ماتيو إيتلين غواتسو وزير محكمة الاستئناف، مونتيفيديو، أوروغواي، وكي ووجونجقاضٍ بمحكمة دايجيون العليا، جمهورية كوريا، وماكس لامبرت انديما إيلونغوي رئيس المحكمة الابتدائية، ياوندي إيكونو، الكاميرون، والقاضية كيثلن أومالي بدائرة، محكمة الاستئناف الاتحادية، بواشنطن .

كان الفريق بدأ عمله بتنظيم المنتدى القضائي الأول في مقر المنظمة بجنيف، شهر نوفمبر الجاري، بحضور أكثر 100 قاض من أكثر من 64 دولة.

ويهدف المنتدى إلى فتح إطار للقضاة عبر العالم، من أجل تبادل الخبرات حول أكثر التحديات إلحاحاً في مجال الملكية الفكرية، والتي يطرحها تسارع الابتكار وتزايد استخدام الملكية الفكرية عبر الحدود، ويرمي إلى توفير منصة يتبادل فيها القضاة خبراتهم بشأن أكثر التحديات إلحاحاً من بين تحديات الملكية الفكرية التي يطرحها تسارع الابتكار واستخدام الملكية الفكرية عبر الحدود الوطنية.

ويسعى المنتدى، الذي تقرر تنظيمه كل عام، إلى مواجهة التحدي التالي: يُلتمس من الأجهزة القضائية الوطنية، في كثير من الأحيان، البتّ في مسائل جديدة من مسائل الملكية الفكرية تنبثق عن التغيرات التكنولوجية والمجتمعية، التي تطرأ بوتيرة تفوق وتيرة تطور التشريعات والسياسات العامة.

وشملت موضوعات حلقات النقاش في المنتدى القضايا الناشئة في مجالات البراءات والعلامات التجارية وحق المؤلف، وسبل الانتصاف من التعدي على الملكية الفكرية على الإنترنت، ودور القضاء في تقييم اعتبارات المصلحة العامة في مجال الملكية الفكرية على مستوى العالم.

ويدخل المنتدى في إطار تركيز المنظمة على الإدارة القضائية للملكية الفكرية، بغية إشراك القضاة من شتى أنحاء العالم لتبادل التجارب حول التحديات المشتركة ومناقشة موضوعات ومفاهيم جديدة عند ظهورها.

وقدم المستشار الكمالي ورقة عمل بعنوان "بناء القدرات ورفع كفاءات أعضاء السلطة القضائية في مجال الملكية الفكرية، ودور معاهد التدريب القضائي" في ذلك، مسلطاً الضوء على تجربة دولة الإمارات في تدريب أعضاء السلطة القضائية بشكل عام، وتأهيل قضاة الملكية الفكرية بشكل خاص.