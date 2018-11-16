"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار الخير

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، غداً السبت، غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويحتمل سقوط أمطار خاصةً غرباً وعلى السواحل، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر، تصبح قوية خاصةً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح شمالية شرقية " 18 - 30 كم/س في البداية، تصبح شمالية غربية" 25 - 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر بعد الظهر والمساء.

الخليج العربي متوسط الموج في البداية، يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بعد الظهر، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 9:37، والمد الثاني عند الساعة 18:56، والجزر الأول عند الساعة 13:41، والجزر الثاني عند الساعة 02:35.

وفي بحر عمان: متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:59 الثاني عند الساعة 06:00، والجزر الأول عند الساعة 12:12 والجزر الثاني عند 23:02 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً، المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 32 23 60 25، دبي 31 24 60 25، الشارقة 31 20 55 20، عجمان 32 23 70 25، أم القيوين 31 19 65 20، رأس الخيمة 32 19 70 25، الفجيرة 30 23 70 40، العين 31 22 65 25، ليوا 33 22 70 20، الرويس 32 21 85 25، السلع 33 22 80 25، دلما 32 25 75 40، طنب الكبرى 31 25 85 45، طنب الصغرى 31 25 85 45، أبو موسى 31 25 85 45.