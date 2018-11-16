سفير الدولة لدى جورجيا يلتقي رئيس حكومة إدجارا

الشارقة 24 – وام:

استقبل رئيس حكومة إدجارا "تورنيكى ريجوادزه"، في مكتبه بمدينة باتومي، الخميس، سعادة عيسى الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جورجيا.

وخلال اللقاء، رحب المسؤول الجورجي بسعادة السفير، موجهاً الشكر للإمارات على مبادرتها بافتتاح السفارة في تبليسي.

وأشاد ريجوادزه بدور الاستثمارات الإماراتية في دعم اقتصاد بلاده، خاصةً إقليم أدجارا، كما رحب بالسائحين القادمين من الإمارات، منوهاً إلى التسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم لدعم العلاقات الاقتصادية مع الدولة على الصعيدين التجاري والاستثماري، في ظل الإمكانيات السياحية للإقليم الواقع على البحر الأسود.

كما أشاد ريجوادزه بتشغيل الناقلات الوطنية للدولة "فلاي دبي وطيران العربية" رحلات إلى مدينة باتومي خلال المواسم السياحية.

في غضون ذلك، التقى سعادة السفير النعيمي مع وزير المالية في حكومة إدجارا، بحضور عدد من المسؤولين حيث تم التطرق إلى مشاريع الجذب السياحي ومشاريع البنية التحتية.