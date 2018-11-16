سفير الدولة لدى تنزانيا يستقبل مسؤولة ببرنامج الغذاء العالمي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة خليفة عبد الرحمن المزروقي سفير الدولة لدى تنزانيا، بمقر السفارة، باسكوالينا سيريو مسؤولة مكتب العلاقات الحكومية لبرنامج الغذاء العالمي في روما.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، من أجل تأمين الغذاء خاصةً للاجئين والمناطق الريفية في جمهورية تنزانيا المتحدة.

وأكد سعادة السفير، أن السفارة على أتم استعداد للتعاون مع البرنامج في تقديم وتطوير الخطط الخاصة بتقديم المساعدات، التي يمكن أن تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث الوفد عن معسكرات اللاجئين في كيغوما التنزانية، وعن المعاناة التي يجدها البرنامج لتوفير الغذاء لهم، وعن العديد من المشاريع قيد التنفيذ والخطط والبرامج المستقبلية في تنزانيا وزامبيا ومالاوي.

وأبدى الوفد امتنانه وشكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسعادة السفير للدعم المتواصل في المجالات الإنسانية.

حضر اللقاء سايمون كليمنت مدير العلاقات العامة بالمكتب الإقليمي بجنوب أفريقيا، وفيزا مولو مديرة مكتب العلاقات مع المانحين في تنزانيا.