د. حمد الشيباني: الإمارات اعتمدت التسامح مبدأً لتأسيسها

الشارقة 24:

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة، بـ "يوم التسامح" العالمي، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح، أن التسامح يعد من أبرز القيم الإنسانية التي قامت عليها مبادئ دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مؤسس الدولة وباني نهضتها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول التي لها السبق في تحويل التسامح إلى عمل مؤسسي، من خلال استحداث وزارة للتسامح، ومنصب وزير التسامح، وإنشاء المعهد الدولي للتسامح، علاوةً على استحداث جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح.

ودعا الدكتور الشيباني إلى ضرورة الحفاظ على قيم المحبة ¬والتسامح واحترام الآخر، والمساهمة في نشر التسامح وتحويلها إلى ثقافة عامة.

وأضاف، أن تفاعل مختلف الدوائر والمؤسسات مع هذه المناسبة الهامة، يؤكد الوعي المجتمعي بأهمية ترسيخ قيم التسامح واحترام وقبول الآخر، واعتبارها ركائز أساسية تقوم عليها الدولة وتسير على نهجها الأجيال.