قمة التسامح: الإمارات نموذج في ترسيخ حقوق المواطنة

الشارقة 24 – وام:

أكد المشاركون، في الجلسة الحوارية الثانية، للقمة العالمية للتسامح، التي انطلقت يوم الخميس، في دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل نموذجاً، في ترسيخ حقوق المواطنة، وحرية الفكر، واحترام الآخر.

وثمن المشاركون في الجلسة، التي تناولت دور الحكومات في تشجيع التسامح والتعايش السلمي والتنوع، وأدارها الدكتور أكيما أوميزاوا قنصل عام اليابان بدبي، جهود الإمارات في دعم التسامح والحوار بين الثقافات والأديان والحضارات، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية .

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، أن تنظيم القمة العالمية للتسامح، يأتي في إطار جهود الدولة، لتعزيز فهم مشترك عالمي، لمفهوم التسامح كقيمة ترتبط بازدهار المجتمعات ونموها الاقتصادي وتطور حياتها.

ولفتت معاليها، إلى أن التسامح قيمة متجذرة في الدين الإسلامي وفي القيم العربية وفي موقع الدولة الجغرافي، الذي مكنها من الارتباط بعلاقات تعاون مشترك قائمة على الاحترام والمودة، معتبرة أن دولة الإمارات عالم في دولة، بسبب احتضانها لأكثر من 200 جنسية تعيش بتناغم واحترام وتحظى بأسلوب حياة متنوع.

من جانبه، وجه عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق، شكره لحكومة الإمارات على اهتمامها ومبادراتها في دفع مفهوم التسامح والاحتفاء به، بدعوة مفكرين وأكاديميين وعلماء دين وممارسين وسياسيين ودبلوماسيين، للمشاركة في المناقشة.