اختتام أعمال مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية

الشارقة 24 – وام:

اختتمت يوم الخميس، أعمال النسخة الأولى من مؤتمر أبوظبي للدبلوماسية، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونظمته أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، على مدار يومين في أبوظبي.

شارك في المؤتمر، أكثر من 300 من قادة الدبلوماسية والفكر والوزراء والسفراء والشخصيات العالمية البارزة، من الأكاديميين والمختصين في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، لمناقشة الدبلوماسية في عهد الثورة الصناعية الرابعة.

وشملت الموضوعات، التي تم طرحها خلال المؤتمر، أساليب مواجهة دبلوماسية القرن الحادي والعشرين وممارساتها، لتحديات الموازنة بين الجنسين والتدريب الدبلوماسي وآثار التكنولوجيا والثقافة.

وتحدث معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة عضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، عن الدبلوماسية الثقافية، مؤكداً أن دولة الإمارات تزخر بالعديد من المواهب الإبداعية.

وأوضح معاليه، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى القيام بدور أكثر أهمية وتأثيراً على المشهدين الإقليمي والدولي، تؤمن الإمارات بأن مواهبها الإبداعية ستعزز التفاهم بينها وبين مختلف الثقافات، وستبرز طبيعة دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة، لتوفر النموذج المثالي الذي تطمح للاقتداء به الدول الأخرى.