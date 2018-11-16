ولي عهد الفجيرة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتسامح

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احتفالية اليوم العالمي للتسامح، التي أقيمت مساء الخميس، في ملعب نادي الفجيرة الرياضي، بمناسبة يوم التسامح العالمي، الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام، وتسعى من خلاله دولة الإمارات إلى نشر قيم التسامح والسلام على أرضها.

وفي كلمة مباشرة ألقاها، أكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن لدى دولة الإمارات سجل حافل وراسخ من التعايش والألفة، ونموذج فريد في خلق جو من الألفة بين جميع القاطنين على أراضيها، موفرة لهم القوانين التي تصون حقوقهم ومعتقداتهم، في مناخ يتسم بالتعايش والتضامن، وينبذ العنف والتطرف والكراهية.

وأشار سموه، إلى دور الإمارات البارز، في تعزيز قيم السلام والتسامح المتجذرة في الثقافة الإماراتية، بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسّخ التعايش والتضامن واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة، سري سري رافي شنكر سفير السلام والمؤسسات والجهات الراعية والمشاركة، في احتفالية اليوم العالمي للتسامح.

حضر الحفل، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي.

كما حضر الحفل، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري ومسؤولي الجهات المحلية والحكومية في الفجيرة، وجمهور غفير.