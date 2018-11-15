رئيس الأركان يشهد ختام المرحلة الرئيسة لـ "درع العرب 1"

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ختام المرحلة الـرئيسة لتدريبات "درع العرب 1"، والتي نفذتها عناصر من القوات المسلحة، لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، بمشاركة مراقبين من الدول العربية، في قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي شهدها الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والفريق الركن فهد عبد الله المطير قائد القوات البرية السعودية، وعدد من قادة القوات المسلحة العربية.

وأكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية المصرية، في كلمة له، أن "درع العرب 1" يعد من أهم التدريبات العربية المشتركة، التي ساهمت في نقل وتبادل الخبرات، بين مختلف القوات المشاركة، وتوحيد المفاهيم لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

بدأت المرحلة، بتنفيذ عناصر المظلات، قفزة الأشقاء المشتركة، بأعلام الدول المشاركة، أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة، في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية.