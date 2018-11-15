الإمارات ترحب بنتائج التحقيقات السعودية في قضية خاشقجي

الشارقة 24 – وام:

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنتائج التحقيقات، التي أعلنت عنها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي جرت مع الموقوفين، في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، الخطوات التي قامت بها المملكة في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، وأكدت أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة، والتي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن ما توصلت إليه النيابة العامة في السعودية، من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحافي جمال خاشقجي، يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية، حرصاً على سلامة مواطنيها، وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي، على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وجدد البيان، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، المتضامن مع المملكة، في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، وأكدت رفضها لأي استغلال سياسي للقضية، أو محاولات للتدويل أو المساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.