سفارة الدولة تستضيف حفل المجلس التجاري الإماراتي الأذربيجاني

الشارقة 24 – وام:

أقامت سفارة الدولة في أذربيجان، حفل الاستقبال السنوي، للمجلس التجاري الإماراتي-الأذربيجاني 2018، بحضور سعادة محمد القبيسي سفير الدولة لدى أذربيجان، وروفات محمدوف نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني ضيف الشرف، وممثلين عن وزارة الاقتصاد في أذربيجان، ومؤسسة تشجيع الصادرات والاستثمار، وممثلي شركات ورجال أعمال من البلدين.

ورحب سعادة السفير بالمشاركين، منوها إلى أنه منذ تأسيس المجلس في مايو 2017، كان عدد الشركاء 9، ووصل اليوم إلى 34، وحتى شهر مارس 2017، كانت هناك شركتان إماراتيتان فقط "فلاي دبي، والعربية للطيران"، تقومان بتنفيذ رحلات مباشرة بين البلدين، بينما أصبح الآن لدينا ثلاث شركات طيران إماراتية، بعد انضمام طيران الاتحاد .

من جهته، أعرب نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني روفات محمدوف، في كلمة أمام المجلس، عن تقديره الشديد لمبادرة سعادة السفير، لاستضافة المجلس التجاري، وأضاف أن المجلس يشهد هذه السنة زيادة في عدد شركائه، ما يؤكد على الاهتمام الكبير والجهد المبذول في هذا النشاط .