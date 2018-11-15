عبد الله بن زايد يبحث مع وزير تونسي تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، صبري بشطبجي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تونس.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي عقد يوم الخميس، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتطوير أوجه التعاون المشترك.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة بشطبجي، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس، في المجالات كافة.

من جانبه، أكد بشطبجي الحرص على تطوير أوجه التعاون المشترك بين الإمارات وتونس، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات، على الصعيدين الإقليمي والدولي.