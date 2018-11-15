انطلاق أولى فعاليات القمة العالمية للتسامح بدبي

الشارقة 24 – وام:

بدأت أولى فعاليات القمة العالمية للتسامح، التي انطلقت يوم الخميس، بفندق أرماني في دبي، بجلسة حوارية لقادة التسامح.

شارك في الجلسة، كل من معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام عضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية في السعودية، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بجمهورية مصر العربية، وأداما دنينغ المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، وأدارتها الاعلامية إيمان لحرش من قناة سكاي نيوز عربية .

وتطرقت معالي أمل عبد الله القبيسي، في مستهل الجلسة، إلى نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن التسامح، وهو ما تواصله القيادة الرشيدة، ونوهت بتجربة الإمارات وجهودها، في إطار تعزيز قيم التسامح، على الصعيدين الاقليمي والدولي.

من جانبها، تحدثت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، عن دور المنظمات غير الحكومية، في نشر وترسيخ التسامح، وعملها جنباً إلى جنب مع الحكومات.

واستشهد معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بأعظم قادة التاريخ النبي محمد عليه الصلاة السلام، الذي فتح مكة بسلام، وهي رسالة واضحة عن العفو والتسامح والسياسة التي انتهجها خير الأنام، حيث أراد تحقيق السلام والتنمية والازدهار، بتعزيز التسامح والعيش المشترك.

وسلط السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الضوء على جهود مصر، في اتباع خط الوسطية والاعتدال، في حين أوضح أداما دنينغ أن الأمم المتحدة حققت الكثير فيما يتعلق بالمواثيق والقوانين، لكن تبقى أيديها مكبلة، فيما يتعلق بالنزاعات والجرائم، التي تحدث ضد الإنسانية.