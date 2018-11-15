الإمارات والسودان تعززان العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة بسعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية في جمهورية السودان ممثلة بسعادة ياسر خضر خلف الله وكيل وزارة الخارجية.

وأعرب الجانبان من خلال المذكرة عن رغبتهما بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة والتعاون من خلال إنشاء آلية للمشاورات السياسية في إطار إدراكهما أهمية تنسيق العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واتفق الطرفان على عقد مشاورات بشأن القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على أساس منتظم.