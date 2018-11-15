ولي عهد أم القيوين يزيح الستار عن لوحة الـ 5 نجوم في "الاتحادية للهوية"

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين وتطوير الأدوات والآليات الكفيلة بالارتقاء بتجاربهم في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأشار سموّه لدى إزاحته الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أم القيوين، "التصنيف الذي حصل عليه المركز في إطار الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات"، إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تتمثل في تحويل مراكز الخدمة إلى مراكز سعادة، ترتكز على الوصول إلى الناس، وتحقيق راحتهم من خلال تقديم خدمات متميزة، ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذها في أفضل صورة.

وأثنى ولي عهد أم القيوين على جهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وموظفي مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة في الإمارة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوتيرة المرتفعة للأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي فارس بن خلف المزروعي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي حكومة دولة الإمارات تركز في منهجيتها لتطوير الخدمات الحكومية على تعزيز تجارب المتعاملين وتمكينهم من الحصول على خدمات سريعة وسلسة ترتقي بمستوى جودة الحياة في المجتمع.

وأضافت، أن الحكومة تهدف إلى تعزيز مستويات الكفاءة والتميز من خلال تطوير الأداء والقدرات والكوادر الوطنية، لتحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2021"، وصولاً إلى تحقيق رؤى ومحاور "مئوية الإمارات 2071.