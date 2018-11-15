الإمارات تستضيف الاجتماع الإقليمي التقني السابع

الشارقة 24 – وام:

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الإقليمي التقني السابع لإجراءات بناء الثقة في مجال مكافحة الإرهاب ضمن قلب آسيا – عملية إسطنبول في أبوظبي، بحضور ومشاركة ممثلين من الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في أبوظبي تأكيداً على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار والأمن والسلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي يعتبر مصلحة مشتركة لجميع الدول. كما أن دولة الإمارات تؤكد من خلال هذا الاجتماع استمرارية جهودها الداعمة لأفغانستان من خلال مشاركتها الفاعلة فيما يتعلق بالشأن الأفغاني على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية خلال الاجتماع، أشار إلى أن دولة الإمارات باتت أحد ضحايا الإرهاب في أفغانستان باستشهاد ستة من دبلوماسييها فيما تدين دولة الإمارات ما تعرضت له أفغانستان من تفجيرات إرهابية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وشدد سعادة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية على ضرورة تعزيز التعاون الأمني في المنطقة لمواجهة التهديدات الإرهابية في إطار نهج تعاوني للأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة قلب آسيا، واعتماد استراتيجية وبرامج مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال عدة طرق كتبادل المعلومات والبحث عن طرق مشتركة لمنع التطرف والتجنيد وانتقال الإرهابيين في المنطقة.

وتطرق سعادة المرر خلال هذا الاجتماع إلى أسلوب الوقاية من الإرهاب الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين والتشريعات التي تم سنها لمكافحة الإرهاب والتطرف والإطار القانوني الشامل لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة.