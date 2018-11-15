سيف بن زايد يزور "فن أبوظبي" في نسخته العاشرة

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية النسخة العاشرة من "فن أبوظبي" الذي انطلق، الأربعاء، في منارة السعديات في العاصمة، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي.

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من 14 إلى 17 نوفمبر الحالي، حيث اطلع خلالها على صالات العرض المشاركة في المعرض الفني الرائد للفن الحديث والمعاصر، والتقى عدداً من الفنانين والعارضين المشاركين وتعرف على أعمالهم الفنية المتميزة.

وقد شهد اليوم الأول من "فن أبوظبي" الكشف عن أعمال 3 فنانين إماراتيين، وهم أحمد سعيد العريف الظاهري، وتقوى النقبي، وظبية الرميثي، والذين تم تكليفهم بتقديم أعمال فنية ضمن معرض "آفاق: الفنانون الناشئون" تحت إشراف القيّم الفني الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، ليتم عرض أعمالهم أمام جمهور المنصة الفنية المرموقة "فن أبوظبي" وفي أماكن عامة حول إمارة أبوظبي.

وفي سياق متصل، تم افتتاح معرض "آفاق: تكليف الفنانين" اليوم، حيث تم الكشف عن أعمال التكليف الفني في المواقع التاريخية في منطقة العين لمجموعة من الفنانين، وهم معتز نصار وعمران قريشي اللذان يقدمان أعمال فنية في قلعة الجاهلي، بينما يُعرض عمل الفنان عمار العطار في قصر المويجعي. وتم اختيار هذه المواقع لإلقاء الضوء على مكانتها كمعالم سياحية هامة في أبوظبي، ومناطق جذب لزوار العاصمة ومنطقة العين.