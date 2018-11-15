محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إيطاليا

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دولة جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الذي يزور البلاد حالياً.

وجرت لرئيس الوزراء الإيطالي لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لإيطاليا، فيما أطلقت المدفعية "21" طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح دولة جوزيبي كونتي، مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لضيف البلاد.

وكان في استقبال رئيس وزراء إيطاليا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.

كما كان في الاستقبال سعادة حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة " مبادلة" وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وقد رافق الضيف وفد يضم كلا من السفير بيرو بيناسي مستشار دبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي والادميرال كارلو ماسالي مستشار عسكري لرئيس الوزراء الإيطالي والدكتور روكو كازالينو المتحدث الرسمي والدكتور بيرو تشيبولوني مستشار اقتصادي وسعادة ليبوريو ستيللينو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.