عبد الله بن زايد يكرم الفائزين بجائزة البردة في دورتها الـ 15

الشارقة 24 – وام:

كرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الفائزين بجائزة البردة في دورتها الـ 15، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز الفنون التابع لجامعة نيويورك أبوظبي.

حضر حفل التكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع. ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية وعدد من المسؤولين والوفود الأجنبية والعربية المشاركة بمهرجان البردة.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالنجاحات المميزة التي حققتها جائزة البردة طوال مسيرتها الممتدة على مدار 15 عاما لتصبح عنوانا للفنانين والمبدعين في مجالات الخط والشعر والزخرفة.

وأفاد سموه بأن جائزة البردة رسخت مكانتها على خريطة الفعاليات الثقافية والفنية المعنية بالفن الإسلامي حيث يحرص الفنانون والشعراء من جميع دول العالم على المشاركة فيها لإبراز فنونهم وابداعاتهم وتعكس جائزة البردة الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية ودعم الفنون الإسلامية انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى تعريف المجتمعات العالمية بهذه الفنون وصون التراث الفني للحضارة الإسلامية وإظهار الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية المبنية على التسامح والمحبة.

من جانبها أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي أن جائزة البردة رسخت مكانتها كمنصة عالمية ومنبرا لتكريم المبدعين والفنانين الذي يبرزون جماليات الفنون الإسلامية باعتبارها إرثاً ثقافياً ومعرفياً أصيلاً ورمزاً للهوية الإسلامية تسهم في إظهار روعة الحضارة العربية والإسلامية بكافة تجلياتها.