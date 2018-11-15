رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك بلجيكا

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الملك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا.