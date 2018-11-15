إقامة ملتقى "الخدمة البديلة 2018" بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، ملتقى الخدمة البديلة 2018، بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكبار المسؤولين من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وألقى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان كلمة الافتتاح بالملتقى رحب فيها بالحضور واستعرض أهم إنجازات مشروع الخدمة الوطنية فيما يتعلق بالخدمة البديلة من قبل الجهات المشاركة.

وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ضرورة التزام الجهات ببرنامج التدريب المقرر واستدعاء المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية للإنعاش السنوي.

وفي ختام الملتقى، تم الرد على استفسارات الجهات المشاركة في الخدمة البديلة كما تم وضع آليات التنسيق بين هيئة الخدمة الوطنية والجهات الخارجية.